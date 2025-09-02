La primera jura de bandera civil de 2025 se celebrará en Villamayor

La primera jura de bandera civil de este 2025 tendrá lugar en Villamayor de Armuña el próximo 5 de octubre. La cita, organizada por el Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº11, REI 11, pretende que los ciudadanos puedan “mostrar la fidelidad y lealtad a la nación española a través de su mayor símbolo: la bandera”.

La presentación del acto ha contado con la presencia del alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, el coronel jefe del REI 11, Óscar Javier Nogués, el subdelegado de Defensa en Salamanca, José Gallo y el concejal Salvador Ruano.

El alcalde de la localidad ha asegurado que llevan más de un año organizando esta actividad con la que pretenden que toda la población civil “pueda mostrar respeto y solidaridad con las fuerzas del Estado” y ha destacado la importancia de contar con este tipo de actos para dar a conocer cual es la labor del Ejército y fomentar una seña de identidad común. Por su parte, el subdelegado de Defensa en Salamanca ha destacado que la jura de bandera no solo es un compromiso con la defensa del país que no solo incluye a las Fuerzas Armadas, sino también es un compromiso con “todos los esfuerzos morales, intelectuales y ciudadanos del país”.

El plazo de inscripción para las personas interesadas estará abierto hasta el 29 de septiembre. Participarán en el acto más de cien militares de tres unidades del REI 11, la compañía con unos 80 militares, una escuadra de gastadores formada por 7 personas y la banda de guerra del regimiento con más de 20 integrantes, tal y como ha detallado el coronel jefe del REI 11.

El límite de personas que se podrán inscribir es de 150 y para participar los solicitantes deber ser mayores de 18 años, no haber jurado bandera en los últimos 25 años, tener nacionalidad española y ninguna incapacidad.

El acto de jura de bandera contará con la llegada de la fuerza y las autoridades participantes, el acto de juramento o promesa que se hace tanto verbalmente como con el gesto del beso a la bandera, la parada militar homenaje a los caídos, el canto del himno de ingenieros y un desfile.

Para hacer la solicitud y participar en el acto se puede rellenar la solicitud que estará disponible en el Ayuntamiento de Villamayor o se puede descargar desde internet y se podrá entregar en cualquier registro público del territorio nacional. Además, también se puede formalizar la inscripción mediante la sede electrónica del Ministerio de Defensa.