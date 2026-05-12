Programación repleta de sorpresas en el Día Internacional de los Museos de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha preparado una extensa programación para el Día Internacional de los Museos con actividades para todos los públicos con eventos del 14 al 18 de mayo, según ha destacado las concejalías de Turismo y Cultura, llevando por lema “Museos uniendo un mundo dividido”.

Silvia González, concejala de cultura, ha destacado que “tanto vecinos y visitantes descubran y conozcan nuestros recursos culturales y turísticos y la transformación que ha vivido Santa Marta en los últimos años a través de este ámbito”, por otro lado, Juan Carlos Bueno, concejal de Turismo, ha expuesto que “las actividades programadas por el ayuntamiento se extienden más allá del día 18 en el que se celebra esta fecha, ofreciendo otras propuestas, gratuitas y de acceso libre”.

En cuanto a las visitas guiadas teatralizadas que habrá comenzarán el jueves, 14 de mayo, con ‘Ora et labora, nuestra historia’, donde distintos personajes recrearán cómo vivía la comunidad del Convento de Santa María de la Serna de Santa Marta en época medieval. El punto de encuentro será en las antiguas oficinas del Parque de la Fontana.

Para el viernes, 15 de mayo, será el turno de ‘Una noche en el museo de los misterios del MAC’, con una visita nocturna a las 22,00h en el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, situado en el ayuntamiento. El sábado, 16 de mayo, será para ‘Isla del Soto Encantada’ a las 11:00 horas y una hora después el Reto Fotográfico “Tesoros sobre ruedas”. A las 17:30 horas será el turno del Escape Room con ‘El Gran Misterio del Arte en Santa Marta’, además de otro pase el domingo, 17 de mayo, a las 11:30 horas.

El mismo domingo, habrá otra visita guiada a las 11:30 horas titulada “Espacio Escultórico Agustín Casillas”. Para el lunes, 18 de mayo, será el turno de la visita guiada “Emboscados en la Ruta de los Puentes del Arte”. Además, como años anteriores, se realizará una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de los colegios de Santa Marta ‘Grandes Artistas V’. La muestra puede visitarse del 12 al 30 de mayo en el Centro Comercial El Tormes.