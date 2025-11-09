Protección Civil de Santa Marta, presente en el homenaje a los voluntarios de la DANA en Montmeló

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta de Tormes fue parte de la emotiva ceremonia institucional celebrada en Montmeló (Barcelona), rindiendo tributo a los 1.200 voluntarios de toda España que participaron en la conocida como 'Operación Moncada' tras la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que asoló gravemente la provincia de Valencia. Los miembros salmantinos contribuyeron de forma esencial en las complejas tareas de rescate, limpieza y distribución de recursos.

El significativo dispositivo de emergencia, que se extendió durante cuatro meses, mereció el reconocimiento oficial, destacando la labor continua y la gran solidaridad demostrada entre comunidades. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ya había elogiado la labor de los efectivos durante una visita al centro logístico. El compromiso de los voluntarios santamartinos fue tangible, ya que la agrupación se desplazó con tres dotaciones, seis vehículos, material sanitario, un depósito de agua y bombas de achique, herramientas vitales para las áreas anegadas.

Protección Civil de Santa Marta en Montmeló en la gala homenaje por la DANA

El homenaje en Montmeló, localidad elegida por la masiva participación del voluntariado catalán, fue un espacio para recordar a las víctimas y celebrar la cooperación. El alcalde de Montmeló, Pepe Rodríguez, se refirió a los participantes como “los verdaderos héroes de color naranja”, resaltando su acción como "un faro de ayuda, logística y solidaridad" en la adversidad. La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, agradeció “cada gesto y cada tarea de desescombro”, subrayando que la operación demostró que “el municipalismo no tiene fronteras”.

Este reconocimiento se suma a la Cruz al Mérito de Protección Civil concedida por el Ayuntamiento de Moncada. Tres voluntarios de Santa Marta de Tormes, Álvaro Alaguero, Miguel Ángel Prieto y Borja Herrero, recibieron esta distinción en marzo, coincidiendo con el Día Internacional de Protección Civil. Alaguero expresó la profunda “satisfacción de haber estado allí”, emocionado al recordar que su esfuerzo y tiempo sirvieron para mejorar la vida de otras personas. El compromiso de la agrupación fue sellado con un diploma conmemorativo que agradece su participación y entrega.