Protegen con sacos los aledaños del río Tormes a su paso por Santa Marta tras la suelta de agua del embalse de Santa Teresa

Protegen con sacos los aledaños del río Tormes a su paso por Santa Marta tras la suelta del embalse de Santa Teresa

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha alertado a la Policía Local de Santa Marta sobre la posible subida del cauce del Tormes a su paso por Santa Marta tras la suelta de agua en el embalse de Santa Teresa.

Por este motivo, se han protegido los sacos de terreros la plaza del Ángel y la zona del molino para así evitar que se inunden las zonas bajas de la localidad.

Del mismo modo, cabe destacar que con esta iniciativa se quiere proteger y salvaguardar todas las zonas aledañas al río Tormes para evitar desperfectos como los acontecidos durante los días anteriores.