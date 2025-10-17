El PSOE de Villamayor anuncia que estudiarán más facturas reparadas por si hay indicios de nuevas irregularidades

El PSOE de Villamayor de Armuña ha anunciado este viernes que solicitarán poder estudiar nuevas facturas que “ha reparado Intervención” para estudiar si incurren en alguna irregularidad y ver “si se amplia la denuncia” que presentaron el 11 de julio contra el alcalde, Ángel Peralvo por un presunto delito de falsedad documental, malversación y prevaricación administrativa que adelantó Salamanca24Horas.

Así lo ha asegurado el concejal socialista en el Ayuntamiento de la localidad, Óscar Casas, en una rueda de prensa en la que ha explicado el proceso judicial abierto contra el alcalde. Asegura el edil que la denuncia, a la que se ha sumado el fiscal y por la que el Juzgado de Instrucción nº1 ha abierto diligencias, “a nadie le tiene que haber pillado de improvisto”, ya que “se le advirtió en su momento y se le pidieron responsabilidades políticas”. Cabe recordar que el pasado mes de enero el PSOE solicitó ver unas facturas abonadas “que no estaban ejecutadas” y que “a nuestro juicio incumplían la ley de contratos”. Tras estudiarlas y ver que “estaban conformadas por el alcalde sin que interviniera ningún técnico” preguntaron en una sesión plenaria y tras recibir respuesta afirmativa a la pregunta si se habían pagado a pesar de no estar ejecutada la obra “dijeron que sí”. Una situación que denunciaron el 11 de julio y que ahora estudiará el juzgado que acaba de abrir diligencias.

“No es un simple fallo administrativo, es una falta de control y supervisión de los recursos públicos”, ha asegurado Casas que “sospecho que esto es un hábito general y vemos que se sigue produciendo en el Ayuntamiento”. Esta sospecha es la que los ha llevado a solicitar nuevas facturas que consideran “sospechosas”.

Por su parte, la diputada Miryam Tobal, ha asegurado que estos hechos “dejan claro como gestiona el PP de Salamanca y con la impunidad que creen que están” y ha recordado los distintos procesos judiciales abiertos. La diputada ha detallado casos como el de la reapertura de la causa penal por parte de la Audiencia Provincial por presunta prevaricación y malversación “tras concluir que existen indicios de desobediencia contra causas firmes y malgasto de dinero público en la gestión del servicio de bomberos de la provincia de Salamanca. También ha hecho referencia a las dos denuncias que saltaron a la luz la semana pasada, y que también adelantó Salamanca24Horas, por dos presuntos casos de acoso, uno de bullying y otro sexual en la Escuela de Tauromaquia.