Publicada la lista provisional de los compradores de las parcelas urbanas en Castellanos de Moriscos

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha hecho público el resultado provisional de la venta de parcelas de uso residencial en la localidad. El listado de las 29 parcelas y sus adjudicatarios puede consultarse en la web municipal, algo que ha causado expectación entre los vecinos, ya que se han presentado 46 ofertas, pero se han adjudicado las parcelas a ocho adjudicatarios, de hecho, solo tres de ellos han presentado la mejor oferta económica en 23 parcelas.

Ante esto, y dado que las bases limitan la asignación a solo dos parcelas por licitador, los beneficiarios tendrán que elegir con qué dos parcelas se quedan, pasando el resto a la siguiente mejor oferta.

Los adjudicatarios tendrán tres días hábiles, hasta el 16 de marzo de forma presencial de 09:00 a 14:00 horas o por registro electrónico hasta las 23:59 horas, para que notifiquen por escrito las parcelas que eligen hasta un máximo de dos. En caso de no presentar escrito en el plazo, se entenderá que acepta la adjudicación hasta un máximo de dos según la preferencia que indicaron en su oferta y renunciando al resto.

Tras conocerse las parcelas elegidas por los adjudicatarios se publicará un nuevo listado con el resultado actualizado que incluirá también la opción de renunciar y así sucesivamente hasta que se adjudiquen todas las parcelas.