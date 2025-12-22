Así ha quedado la renovada imagen del aula de Cultura de Villamayor

Tras más de treinta años de uso, el Ayuntamiento de Villamayor ha decidido renovar la imagen del Aula de Cultura, uno de los edificios públicos más utilizados para todo tipo de talleres, actividades y eventos. Ahora, el Ayuntamiento de la localidad está llevando a cabo una mejora para renovar su imagen.

Las actuaciones realizadas han consistido, en primer lugar, en la sustitución de las 14 ventanas existentes, que eran de madera, por nuevas ventanas de PVC de altas prestaciones. Esta renovación permitirá mejorar de manera notable la confortabilidad del espacio, el aislamiento acústico y la eficiencia energética, contribuyendo también a una mejor climatización del aula durante todo el año. Esta actuación ha supuesto una inversión de 16.943,03 euros (IVA incluido).

Aprovechando el cambio de estos elementos del edificio, se ha llevado a cabo también la renovación integral de la pintura del Aula de Cultura y de su zona de acceso, una intervención muy necesaria debido al desgaste acumulado durante más de tres décadas, con roces y deterioros visibles en paredes y zócalos. La nueva pintura no solo mejora el estado de conservación del espacio, sino que aporta un ambiente más cálido, cuidado y agradable para sus usuarios. El importe de esta actuación ha sido de 1.790,80 euros (IVA incluido).

El Aula de Cultura es un espacio muy utilizado por numerosos colectivos del municipio, entre los que destacan la Escuela de Música y la Banda de Música de Villamayor, que desarrolla allí de forma habitual sus ensayos, así como los centros educativos, que hacen uso del aula para la realización de actuaciones y actividades culturales a lo largo del año. Desde el Ayuntamiento de Villamayor se destaca que esta inversión forma parte de la apuesta firme del Área de Cultura, junto con otras áreas municipales, por la remodelación y modernización de los espacios públicos, con el objetivo de ofrecer instalaciones adecuadas, funcionales y de calidad a los vecinos y vecinas, y garantizar el correcto desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales en el municipio.