Los quintos y la suelta de palomas protagonizan la fiesta de Las Candelas en Villamayor

Los quintos de este año en Villamayor han sido los protagonistas de la fiesta de Las Candelas en Villamayor de Armuña ya que han cumplido con las tradiciones de la localidad. Los quintos han cumplido con la ofrenda de las roscas de pan y los dulces durante el ofertorio y al terminar la iglesia, han soltado una paloma para pedir paz. Una tradición que se repite año tras año en la localidad con cada quinta.

Bailes charros, vino dulce y pastas han protagonizado la salida de la misa. El grupo local Tresbolillo ha puesto la nota musical mientras los participantes hacían frente al frío y a la lluvia con estoicismo durante el convite. A partir de las cinco de la tarde los niños tiene previstas distintas actividades lúdicas y deportivas en el pabellón.