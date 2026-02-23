Los recreos de los colegios de Santa Marta, más saludables que nunca

El Colegio Miguel Hernández de Santa Marta de Tormes ha puesto en marcha la sexta edición del programa saludable "Recreos con Salud", una iniciativa con la que el Ayuntamiento y el centro educativo buscan que se fomente la actividad física y la vida saludable entre los más pequeños. Así, los recreos de los alumnos de los tres centros escolares de la localidad tendrán juegos por equipos sin carácter competitivo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

Los primeros en contar con la actividad han sido los alumnos de 3 y 4 de Primaria del Colegio Miguel Hernández y serán los alumnos en prácticas del IES Mateo Hernández y otros del CDP ESYDE quienes elaboren las dinámicas y organicen las actividades en las que se priorizará el movimiento y el juego en grupo.

Los alumnos se dividirán por grupos y se harán rotaciones para que puedan participar todas las clases de primaria de los tres centros escolares. Hasta mediados de marzo se realizarán en el Miguel Hernández, después será el turno del Carmen Martín Gaite y en el San Blas estasrán desde el 4 al 22 de mayo.

“Sin la implicación de los niños no habríamos logrado llegar a la sexta edición de este proyecto que, inspirándose en juegos de toda la vida, hace que los más pequeños aprovechen al máximo los descansos escolares dejando a un lado el sedentarismo y participando en juegos por equipos con los que también se favorece el trabajo grupal y la interacción con los compañeros”, señaló Jorge Valiente, concejal de Deportes y Salud.