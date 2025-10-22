Refuerzo educativo y talleres temáticos, en las actividades del Área Joven de Santa Marta

El Área Joven de Santa Marta de Tormes ha empezado el curso esta semana con una programación trimestral centrada en las clases de refuerzo educativo y en los talleres temáticos, actividades que se desarrollarán de lunes a jueves en horario de 17:30 a 19:30 horas. Además, los jóvenes del municipio podrán hacer uso de las instalaciones equipadas con mesa de ping-pong, futbolín, juegos de mesa, cartas, cancha de baloncesto y pista de fútbol de lunes a jueves en horario de 19:30 a 20:00 horas, mientras que para acceder al servicio de información podrán hacerlo en horario de 17:00 a 21:00 horas.

En cuanto a las clases de refuerzo educativo se han programado para los lunes y los miércoles y están dirigidas a jóvenes de entre 12 y 16 años, es decir, que estén cursando Educación Secundaria. El objetivo de estas sesiones es mejorar el rendimiento académico a través de explicaciones de las diferentes materias, pero también mediante la enseñanza de técnicas de estudio y organización del trabajo.

Por otro lado, los martes y los jueves se han programado talleres temáticos dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años. Los contenidos abarcan desde juegos de mesa, música, nuevas tecnologías y deporte, hasta resolución de conflictos, creatividad, igualdad e idiomas.

En concreto, los talleres comienzan este mes de octubre con una sesión de pensamiento lógico y estratégico mediante juegos de mesa, y otra de trabajo en equipo, respeto a las normas y tolerancia a la frustración con juegos cooperativos y temáticos. Además, también se han programado dos talleres de resolución de conflictos con una sesión en la que los jóvenes podrán aprender a resolver sin pelear y otra sesión más práctica con role-play, muro de los conflictos y mapa de las emociones.

La creatividad, las nuevas tecnologías, el juego y la igualdad protagonizarán el mes de noviembre durante el que se ha programado talleres de cómic y manga, de arte urbano en papel, collage digital, ciberseguridad, ping pong y futbolín, baloncesto y fútbol y dos sesiones para reflexionar acerca de la igualdad.

Durante el mes de diciembre los jóvenes de Santa Marta podrán participar en sendos talleres musicales, dos talleres tecnológicos y dos talleres de idiomas.

“Este año queremos dinamizar más el Área Joven de Santa Marta que no solo concebimos como un espacio de encuentro para la juventud, sino también como un espacio para fomentar y compartir un tipo de ocio más saludable. La formación, la educación y el desarrollo personal también son aspectos que queremos estimular en este espacio a través de actividades prácticas y lúdicas especialmente pensadas para los jóvenes”, afirmó Norberto Flores, concejal de Juventud.