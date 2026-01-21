Registran 1.200 alegaciones presenciales contra la planta de biometano prevista en Castellanos de Villiquera

Casi 1.200 alegaciones presenciales más las que se hayan registrado a través de la sede electrónica de la Junta. Ese es el balance final del periodo de participación pública del proyecto de instalación de una planta de biometano en Castellanos de Villiquera que concluía este 20 de enero.

Los vecinos de la propia localidad como los de localidades cercanas, como Calzada de Valdunciel, se han movilizado para presentar alegaciones contra el proyecto. Alegan que las dimensiones del proyecto “nada tienen que ver con una economía circular y de proximidad” ya que la cantidad de toneladas que prevé procesar “no pueden provenir estos sustratos de origen local”. También aseguran que sus dimensiones incumplen las normas urbanísticas de Castellanos de Villiquera y que está ubicada a menos de 500 metros de dos depósitos de agua, uno que abastece a Calzada de Valdunciel y otro que abastece a otros municipios de la zona.

También aseguran que la zona donde se prevé implantar es una zona con avistamiento de avutardas, que están protegidas y crían en estos campos y que afectarán gravemente a vecinos de la zona. También aseguran que el incremento del tráfico de camiones pesados perjudicaría tanto a las carreteras como generaría olores y que se producen graves riesgos de contaminación en tierras superficiales y freáticos. Otro argumento que esgrimen quienes alegan contra el proyecto es la cercanía con la Vía de la Plata y los importantes restos arqueológicos de la zona relacionados con ella.

Ante la masiva reacción tanto de vecinos de la localidad como de municipios cercanos, el Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera ha emitido un bando en el que asegura que hasta el momento solo ha tramitado la solicitud de informe de compatibilidad urbanístico, ateniendo a la ley y que es la consejería de Medio Ambiente quien tramita las autorizaciones medioambientales. También que, hasta ahora, no ha recibido ninguna solicitud de autorización alguna y que han actuado con transparencia.

Por su parte, desde la Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera responden que el Ayuntamiento tiene competencias en planeamiento urbanístico y que su informe será determinante. Además, aseguran que al igual que la empresa tiene acceso a espacios municipales para informar a los vecinos del proyecto, ellos los solicitan para darles su punto de vista y anuncian que mantienen la protesta para este sábado 24 de enero.

El proyecto

El proyecto para la construcción de una planta de valorización de residuos para la producción de biometano tendrá una capacidad de producción máxima de 20.367.000 Nm3/año de biogás; 11.187.375 Nm3/año de biometano y 9.087.829 Nm3/año de BioCO2. En cuanto a la fabricación de fertilizante UE CFP 3, su capacidad anual será de 206.324 toneladas al año.

El funcionamiento de la instalación prevé la recepción de residuos y deyecciones ganaderas y expediciones 5 días a la semana con 16 horas distribuidas en dos turnos de 8 horas. El proceso de digestión anaerobia y enriquecimiento está previsto los 7 días de la semana, 24 horas durante los 365 días del año en tres turnos de 8 horas diarias. La planta prevé la contratación de 9 operarios en planta (un jefe de explotación, un jefe de mantenimiento, un administrativo, dos operarios de mantenimiento y cuatro operarios de operación)