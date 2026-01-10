La rehabilitación de la Plaza de la Libertad en Aldeatejada mejorará la accesibilidad en el casco urbano

El Ayuntamiento de Aldeatejada sacará a licitación próximamente la obra de rehabilitación de la plaza de la Libertad y su entorno con el objetivo de mejorar la accesibilidad del casco urbano, poner en valor el espacio público y crear itinerarios peatonales cómodos y transitables. Se trata de un proyecto que supone una inversión total de 400.000 euros y que cuenta con una subvención directa de la Junta de Castilla y León de 300.000 euros dirigida a sufragar actuaciones urgentes de mejora de los servicios públicos.

La obra consiste en la pavimentación de 8.000 m2 con la consiguiente eliminación de resaltos y discontinuidades, así como la instalación de nueva señalética y vados peatonales y nuevo mobiliario urbano y arbolado.

Como ha explicado el alcalde de Aldeatejada, Enrique García, “la plaza se encuentra en el casco antiguo del municipio, una zona que hace muchos años que no se rehabilita y en la que reside mucha gente de edad avanzada que se enfrenta a diario con obstáculos derivados del deterioro del pavimento. La accesibilidad y comodidad es una de los objetivos a cumplir con esta obra, aunque no el único, ya que la estética y la utilidad de lo que en su día fue el centro neurálgico del pueblo mejorará sustancialmente”.

En ese sentido, se empleará adoquín prefabricado de hormigón de aspecto rústico en un color perfectamente integrado con el entorno, logrando un suelo continuo y homogéneo con el se consiga una “continuidad contemporánea” en la estética del casco urbano, modernizando la plaza y las calles pero sin renunciar a la imagen tradicional del centro urbano. La nueva pavimentación también está pensada para minimizar los costes de mantenimiento con intervenciones mínimas en el caso de hacerse necesaria la reposición de piezas.

Para mejorar la accesibilidad no solo se eliminarán las irregularidades del terreno, sino que se instalará un nuevo pavimento menos deslizante para evitar accidentes en los días de lluvia y heladas, y con menos vibraciones para facilitar el tránsito de los coches de bebé y las sillas de rueda. Además, se habilitarán vados de pendiente suave en los pasos de peatones, y rejillas compatibles con el uso de bastones.

El proyecto de rehabilitación de la plaza de la Libertad y las calles aledañas contempla también la instalación de bolardos, bancos, arbolado, y elementos de sombra y señalética, tanto táctil como visual. También incluye actuaciones de reordenación del espacio con nuevas zonas de carga y descarga y de estacionamiento.

“Esta obra se suma a la remodelación de la plaza de la Iglesia, contigua a la plaza de la Libertad y que estará finalizada este año. Dos proyectos que suponen un gran avance en la remodelación integral del casco urbano que queremos dinamizar y recuperar como centro neurálgico”, concluye el alcalde.

Las obras ya iniciadas de la plaza de la Iglesia consisten también en su rehabilitación, incorporando zonas de descanso, espacios verdes y, fundamentalmente, nueva pavimentación.