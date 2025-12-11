Renovado el parque infantil de Aldebarán con nuevos juegos y mejoras en el recinto

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha puesto en marcha la renovación del parque infantil situado en la urbanización Aldebarán, una intervención que incluye tanto tareas de mejora del espacio como la instalación de nuevos elementos de juego. La actuación cuenta con un presupuesto de 18.000 euros, financiados a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León.

Los trabajos han comenzado con la retirada de uno de los juegos que ya presentaba un notable deterioro. También se ha desmontado la conocida figura de la hormiga, que será restaurada y pintada antes de ser colocada en otra zona del recinto. Paralelamente, se han realizado las bases de hormigón necesarias para anclar el nuevo equipamiento, cuyo elemento central será un módulo multijuegos inspirado en el Amazonas, compuesto por cuatro torres unidas por distintos pasajes y zonas de actividad.

Según explicó la concejal de Parques y Jardines, Marta Labrador, este tipo de estructuras “amplían las posibilidades de juego de los más pequeños gracias a la combinación de pasarelas, toboganes, túneles y áreas para trepar”. Además, destacó que la integración de todas estas opciones en una única instalación “ofrece mayor comodidad y seguridad a las familias”.

La intervención se suma a la creación reciente de un pequeño campo de fútbol en el mismo parque, habilitado tras acondicionar parte del césped y reutilizar la valla retirada de la plaza de Castilla y León.

Labrador recordó que el municipio cuenta con más de una treintena de parques infantiles y que el Consistorio viene intensificando su mantenimiento y modernización. En los dos últimos años, seis de estos espacios han sido completamente renovados. Entre las actuaciones más recientes figuran la mejora del pavimento y de los juegos en el parque de la avenida Asturias; la instalación de carpas de sombra en los parques de la carretera de Naharros, Valdelagua y la plaza del Ángel; así como la actualización del parque del cementerio y la incorporación de nuevo equipamiento en los espacios de la plaza Castilla y León y la calle Gloria Fuertes.