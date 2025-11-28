Reparto de castañas gratis para los vecinos de Villamayor este sábado

El Ayuntamiento de Villamayor invita a todos los vecinos y vecinas a participar en la Gran Fiesta de la Castañada este sábado 29 de noviembre. Se trata de una jornada gratuita y abierta a todos los públicos que busca recuperar y poner en valor una de las tradiciones otoñales más arraigadas: la celebración del Omagosto, la popular fiesta de las castañas.

La actividad fue presentada este viernes por la concejala Lucía Ginaldo, quien destacó “el compromiso firme del Ayuntamiento de Villamayor por mantener vivas nuestras tradiciones y ofrecer espacios de convivencia intergeneracional en torno a la cultura local”. Ginaldo subrayó que esta festividad “no solo acerca a los más pequeños a nuestras costumbres, sino que fortalece el sentimiento de pueblo y la participación vecinal”.

El magosto es una tradición ancestral ligada a la llegada del frío y el encuentro comunitario alrededor del fuego. Con siglos de historia, estas celebraciones reunían a familias y vecinos para compartir los frutos de temporada, música y juegos. Villamayor recupera este espíritu de comunidad y homenaje a la naturaleza con un programa diseñado para toda la familia en la Plaza del Ayuntamiento.

A lo largo de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda cultural, música, animación infantil y el plato fuerte: el reparto gratuito de más de 250 kilos de castañas.

Fiesta de la Castañada en Villamayor | Ayuntamiento de Villamayor

La concejala Lucía Ginaldo animó a todas las familias del municipio y del entorno a acercarse a la Plaza del Ayuntamiento “para disfrutar de una tarde especial, llena de música, tradición y buen ambiente”.