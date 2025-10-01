Retoman las obras de la pasarela peatonal entre los polígonos El Montalvo I y el III

El Ministerio de Transportes ha retomado los trabajos de la pasarela peatonal que unirá los polígonos el Montalvo I y el Montalvo II en Carbajosa de la Sagrada. Tras un año de paralización de los trabajos, el proyecto vuelve a ponerse en marcha y las máquinas trabajan cimentando el terreno donde se instalará la estructura peatonal sobre la Ronda Sur de Salamanca.

Cabe recordar que el mes de abril del año pasado comenzaron las obras de ejecución de la infraestructura que poco después quedaron parados y ahora se retoman. Si no vuelven a registrarse retrasos, está previsto que la pasarela sea una realidad a principios de 2026 ya que este proyecto tenía una ejecución de seis meses y un presupuesto de casi medio millón de euros.

La instalación de esta pasarela daba respuesta a una petición constante del Ayuntamiento de la localidad que quería dar más seguridad a los peatones, que actualmente cruzan por un paso de peatones semaforizado. Una vía que mejorará también la accesibilidad para los peatones entre los dos polígonos, pero también entre Carbajosa de la Sagrada y la capital salmantina, ya que actualmente este es el único punto de paso por la Ronda Sur.

El Ministerio se había comprometido a que la obra estuviera terminada este año en una respuesta a los diputados del PP en el Congreso de los Diputados por lo que puede que se intenten acortar los plazos iniciales.