Los retratos de José Alberto ‘Agü’ se muestran en la Sala Protagonistas de Santa Marta

La “Sala Protagonistas” de Santa Marta de Tormes acoge la exposición “Mujeres, voces en la Naturaleza’ con la obra del ilustrador José Alberto Hernández ‘Agü’, siete retratos con los que el artista rinde homenaje a la mujer global “la que nos ha impresionado y la que es un enigma”, según ha explicado el dibujante.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, acompañado de la concejala de Cultura, Silvia González, asegura que se trata de una original exposición que completa la oferta cultural y artística que ofrece Santa Marta de Tormes. Ha destacado la oportunidad de conocer la obra de este dibujante que expone actualmente en una de las dependencias del DA2 de Salamanca y fue ilustrador del programa televisivo ‘Cuarto Mileno’.

Cada obra expuesta representa el momento en que cada sentimiento queda vinculado a un elemento y un color vibrante. No se busca solo la belleza estética sino la reflexión sobre el impacto que genera y la diversidad resultante. Un recorrido sensorial donde cada pequeño gesto estimula conexiones con la materia y las distintas técnicas.

La muestra celebra la unión de la humanidad a través del crisol de la feminidad y del arte y rinde un homenaje a la mujer que es, en esencia, exuberante como la selva y firme como una roca.

En palabras del autor, "he querido despojar a la figura femenina de lo cotidiano para devolverla a su estado primigenio. Cada una de estas mujeres representa un elemento de la naturaleza. Mi intención es que el espectador no vea solo un cuadro, sino que sienta el calor del fuego abrasador o la inmensidad del cielo despejado bajo la piel de las protagonistas. Una visión artística que disecciona la feminidad a través de siete prismas que le dan la dimensión de un estudio antropológico, sin alejarse de lo personal.

La muestra puede visitarse hasta el 30 de junio en el edificio del Ayuntamiento (Plaza España) en horario de mañana, de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y por las tardes de 16,30 a 19,30 horas, excepto los lunes por la tarde que permanece cerrada. Los fines de semana también puede visitarse de 11,00 a 14,00h y en el mismo horario de tarde.