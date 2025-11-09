El reventón de una tubería en el polígono El Montalvo embarra toda una calle durante este domingo

Un reventón de tubería en El Montalvo causa estragos durante la mañana de este domingo

Una tubería ha reventado en la calle Wesley, en el Polígono El Montalvo de Carbajosa de la Sagrada a primera hora de la mañana de este domingo, 9 de noviembre, causando estragos en el lugar, pero que afecta de manera mínima altratarse de domingo.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, una de las cañerías se ha partido por completo, incidencia que no ha podido verse hasta que se retiró toda la arena del lugar para así dar con el problema.

Más tarde, los operarios han trabajo en el lugar, abriendo parte de la calzada para solucionar el problema y dejar subsanado el incidente durante la tarde de este domingo, 9 de noviembre.