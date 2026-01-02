Los Reyes Magos visitan Carbajosa para recoger las últimas cartas y escuchar los deseos de los vecinos más pequeños

Melchor, Gaspar y Baltasar que han estado en la tarde de este viernes en El Encinar, se han acercado también hasta el municipio de Carbajosa de la Sagrada para recoger las últimas cartas antes de la noche más esperada, la del 5 de enero, y escuchar así los deseos de los vecinos más pequeños.

El recibimiento de los Reyes ha tenido lugar en el Centro Cultural, donde se ha habilitado un buzón para dejar la carta que será enviada a Sus Majestades. Los mayores del centro de día de mayores “MIRAFLOR” también han recibido la sorpresa de los Reyes.

Los Reyes Magos visitan Carbajosa para recoger las últimas cartas | Ayuntamiento de Carbajosa

El lunes 5 de enero a las 18:30 horas es el próximo día que se espera que Melchor, Gaspar y Baltasar regresen a Carbajosa para la tradicional cabalgata con un pasacalles de luz, sonido, color, cabezudos y motos que recorrerán el pueblo, con salida y llegada al polideportivo municipal.

En la plaza del Ayuntamiento, Sus Majestades leerán un discurso antes de repartir los regalos por las casas del municipio.

Los Reyes Magos visitan Carbajosa para recoger las últimas cartas | Ayuntamiento de Carbajosa

Los Reyes Magos visitan Carbajosa para recoger las últimas cartas | Ayuntamiento de Carbajosa

Los Reyes Magos visitan Carbajosa para recoger las últimas cartas | Ayuntamiento de Carbajosa