El ritmo de la percusión toma las calles de Villamayor de Armuña

Al ritmo de tambores y cubos niños y mayores han disfrutado en la tarde de este viernes de una auténtica fiesta de la percusión en Villamayor. La localidad ha celebrado Santa Cecilia, la fiesta de los músicos, con actividades organizadas desde la Escuela de Música de la localidad, una de las más antiguas de la provincia y de las que más alumnos tiene.

La percusión ha sido la protagonista este año con un taller de percusión con vasos y uno de batucada, pero el ritmo y el ambiente lo han puesto los participantes en los talleres, padres de alumnos y vecinos en las calles, con un pasacalles que ha llevado el ritmo hasta el último rincón de Villamayor.

Pasacalles, batucada día Santa Cecilia

Después, le ha tocado el turno a la Banda de Música de la localidad que ha organizado otro pasacalles por las calles del municipio.

Para terminar la fiesta, nada mejor que disfrutar de una merienda de dulce y salado con el concurso de tortillas y tartas en el aula de cultura de la localidad.