Ritmo, pregón y sabor: Villagonzalo arranca sus fiestas por todo lo alto

Villagonzalo ha dado este viernes el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales con una tarde cargada de ambiente, música y tradición. Los vecinos han llenado las calles para disfrutar de un programa que ha comenzado con fuerza y promete no bajar el ritmo en los próximos días.

A las 19:00 horas, la fiesta arrancaba con una animada batukada que recorrió las principales calles del municipio al ritmo de tambores, haciendo vibrar al público y marcando el tono festivo de la jornada.

Poco después, la atención se trasladó a la plaza del Ayuntamiento, donde se celebró el pregón de fiestas, acto central del día. Desde el balcón consistorial se dirigieron unas palabras cargadas de emoción, recuerdo y entusiasmo, que fueron recibidas con aplausos por los asistentes.

Finalizado el pregón, llegó uno de los momentos más esperados por muchos: la gran parrillada popular. Cientos de personas se reunieron alrededor de las mesas para compartir cena, charlas y carcajadas.

Pero la noche no termina ahí. Al caer el sol, comenzará la discoteca móvil, que con música para todos los gustos pondrá a bailar a grandes y pequeños, y se prolongará hasta el amanecer, haciendo que el primer día de fiestas se convierta en una noche para recordar.