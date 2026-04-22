Este sábado comienzan en Santa Marta las veladas astronómicas

El Ayuntamiento de Santa Marta inicia sus veladas astronómicas en la Isla del Soto el próximo sábado, 25 de abril. Una propuesta que se ha enmarcado dentro de los ‘Caminos hacia el cielo’ que ya presentó el propio consistorio en la Feria Internacional de Turismo, FITUR.

De este modo, se ha ofrecido una propuesta diseñada para “emocionar y conectar con los visitantes a través de experiencias que integran naturaleza y arte de forma innovadora y sostenible”.

Esta actividad comenzará desde las 22:30 horas en el Centro de Interpretación de la Isla del Soto con una duración de una hora y media, aproximadamente, momento en el que los visitantes podrán conocer a fondo esta actividad de observación del cielo con telescopios.

Asimismo, estas jornadas destacan especialmente por ser el año en el que se podrá ver el eclipse total el próximo 12 de agosto. Además, se celebrarán otras cinco jornadas de observación de estrellas, además de una más que se destinará a la observación solar.

Ante esto, el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha indicado que “la Isla del Soto es una de nuestras grandes joyas naturales y queremos convertirla también en un espacio para la contemplación, la ciencia y la imaginación”. Asimismo, el edil ha subrayado que “estas experiencias reflejan la apuesta de Santa Marta de Tormes por un turismo sostenible y cultural que une arte, naturaleza y ciencia, y que deja huella en quienes visitan el municipio”.