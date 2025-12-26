El sabor de las castañas y la magia del circo se unen en Castellanos de Moriscos

Castellanos de Moriscos sigue celebrando sus actividades de Navidad con propuestas para todas las edades. En la tarde de este viernes los niños han disfrutado de un espectáculo de circo mientras un castañero asaba castañas que se repartían entre los participantes en las actividades.

Por otra parte, para este sábado el Ayuntamiento ha programado una merienda a base de chocolate con churros. Tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el frontón del parque. Se necesita ticket, por un euro y cuya recaudación se destinará a la Asociación Ariadna que trabaja con niños autistas y sus familias. Se venderán tiques media hora antes del inicio de la actividad.

La magia volverá a la localidad el 29 de diciembre con un espectáculo a cargo de “Guille Barru”, mientras que para el 20 de diciembre se ha programado la nochevieja infantil a partir de las 18.00 horas de la tarde. Los vecinos también disfrutarán de un cotillón tras las campanadas en Nochevieja.