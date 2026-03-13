Salamanca acogerá uno de los tres cursos gratuitos sobre nuevas tecnologías aplicadas a la gestión agraria y forestal

Salamanca acogerá uno de los tres cursos gratuitos sobre fomento de buenas prácticas de gestión agraria, forestal, aprovechamiento de recursos endógenos y contribución al desarrollo rural sostenible.

Se trata de formación dentro del programa CESAFOR de Castilla y León impulsado por APROCA Castilla-La Mancha y Fundación Artemisan, con la colaboración de la Federación de Caza de Castilla y León, y que se enmarca en las subvenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación de ámbito supraautonómico destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del PEPAC 2023-2027 (3052999), cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo es dotar a los participantes de "herramientas y conocimientos actualizados sobre cómo mejorar la gestión de recursos naturales de manera sostenible", contribuyendo también al cumplimiento de las líneas estratégicas de la PAC y de la Estrategia de Gestión Cinegética.

En el caso de Salamanca, el curso será de ocho horas y tendrá lugar este sábado 14 de marzo en Villares de la Reina, en horario de 09:00 a 19:00 horas, y tratará sobre nuevas tecnologías a la gestión agroforestal sostenible.

Los interesados en acceder a la información, deberán inscribirse de forma gratuita a través del siguiente enlace.

El resto de los cursos tendrán lugar en León el día 17 sobre recursos sostenibles en espacios naturales y protegidos y su compatibilidad con el aprovechamiento cinegético; y en Valladolid el 18 de marzo sobre gestión agrosostenible en espacios cinegéticos.