Salamanca acogerá uno de los tres cursos gratuitos sobre nuevas tecnologías aplicadas a la gestión agraria y forestal
Se impartirá una formación de ocho horas sobre nuevas tecnologías a la gestión agroforestal sostenible el sábado 14 de marzo en Villares de la Reina
Salamanca acogerá uno de los tres cursos gratuitos sobre fomento de buenas prácticas de gestión agraria, forestal, aprovechamiento de recursos endógenos y contribución al desarrollo rural sostenible.
Se trata de formación dentro del programa CESAFOR de Castilla y León impulsado por APROCA Castilla-La Mancha y Fundación Artemisan, con la colaboración de la Federación de Caza de Castilla y León, y que se enmarca en las subvenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación de ámbito supraautonómico destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del PEPAC 2023-2027 (3052999), cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo es dotar a los participantes de "herramientas y conocimientos actualizados sobre cómo mejorar la gestión de recursos naturales de manera sostenible", contribuyendo también al cumplimiento de las líneas estratégicas de la PAC y de la Estrategia de Gestión Cinegética.
En el caso de Salamanca, el curso será de ocho horas y tendrá lugar este sábado 14 de marzo en Villares de la Reina, en horario de 09:00 a 19:00 horas, y tratará sobre nuevas tecnologías a la gestión agroforestal sostenible.
Los interesados en acceder a la información, deberán inscribirse de forma gratuita a través del siguiente enlace.
El resto de los cursos tendrán lugar en León el día 17 sobre recursos sostenibles en espacios naturales y protegidos y su compatibilidad con el aprovechamiento cinegético; y en Valladolid el 18 de marzo sobre gestión agrosostenible en espacios cinegéticos.
