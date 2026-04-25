Doñinos de Salamanca se rinde a San Marcos con una solemne misa y una procesión

Las fiestas en honor a San Marcos continúan desarrollándose con gran éxito en Doñinos de Salamanca. El municipio charro lleva rindiéndole honores al santo desde el pasado 22 de abril y estos homenajes llegarán a su fin el domingo 26 de abril.

En la jornada de este sábado 25, la localidad de Doñinos ha entonado una solemne misa que, como no podía ser de otra forma, ha estado dedicada a San Marcos. A él se han encomiado los fieles en una eucaristía de lo más especial al tratarse de tal fecha.

Además, ha precedido a la misa una diana floreada y, nada más llegar a término los oficios religiosos, se ha dado pie a una procesión por las calles de municipio. De esta manera, San Marcos se ha reecontrado con Doñinos cara a cara, a a través de la imagen del paso desfilando frente él. Como parte también de la procesión, se han dedicado a la imagen del santo varios bailes charros y se han repartido perrunillas entre los vecinos.

Lo programación de este sábado continúa con una comida entre las peñas y una tarde dedicada a los festejos taurinos en la Era de Julián, incluyendo el Gran Prix y la suelta de vaquillas, mientras que la noche contará con el tributo Distrito Pop y la orquesta SMS.