Sale a contratación el nuevo edificio multiusos de Cabrerizos por 300.000 euros

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha sacado a contratación la obra del nuevo edificio multiusos que se construirá junto a las piscinas municipales. Se trata de una obra que se levantará en un solar municipal de la calle Azucena y tiene un plazo de ejecución de seis meses a contar desde la firma del acta de replanteo.

El presupuesto de licitación queda desglosado en un valor estimado de doscientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y tres euros con ochenta y ocho céntimos (247.933,88 €) de base imponible y cincuenta y dos mil sesenta y seis euros con doce centimos (52.066,12 €) de Impuesto sobre el Valor Añadido y ha sido calculado de acuerdo con los precios habituales de mercado.

El nuevo edificio servirá para albergar actuaciones, reuniones y programación cultural. Así tendrá un salón de actos amplio y moderno que sustituirá al que se encuentra en la planta baja del Ayuntamiento.