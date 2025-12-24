SalEnBici registra un importante incremento de usuarios en Santa Marta

El servicio SalEnBici se ha consolidado como medio de transporte sostenible en el municipio tras un importante incremento en el número de usuarios. El servicio, que se puso en marcha en el año 2020, ha visto que se han registrado 11.946 préstamos iniciados en Santa Marta y 16.918 préstamos finalizados, así como 2.035 préstamos que comenzaron y acabaron en alguna de las tres plataformas con las que cuenta el municipio en el último año contabilizado, segundo semestre del año 2024 y primer semestre del año 2025. Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Santa Marta, este incremento es considerable respecto a los dos primeros años cuando se registraron 1.434, 1.795 y 226 préstamos respectivamente

“SalEnBici se consolida como una herramienta clave para favorecer la movilidad sostenible, la conexión con la capital y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Si a las tres plataformas que tenemos operativas en el pueblo les sumamos los aproximadamente 12 kilómetros de carril bici, Santa Marta es, sin duda, es un ejemplo de sostenibilidad”, ha asegurado la concejal de Medio Ambiente, Marta Labrador.

En concreto, los vecinos cuentan con tres plataformas de SalEnBici ubicadas en la avenida Padres Paúles, avenida de Madrid y Plaza Mayor. Constan de un módulo tarjetero con un candado para bicis, y cuatro módulos esclavos con dos candados, lo que da cabida para un total de nueve bicicletas por plataforma.

Las plataformas están conectadas con las estaciones de Salamanca, lo que permite favorecer la movilidad sostenible con la capital, a donde es frecuente que los vecinos deban desplazarse para hacer gestiones, acudir al trabajo, a los hospitales o a la Universidad. Este servicio además impulsa el traslado y las visitas a Santa Marta, ya que el carril bici del municipio conecta de manera directa con la capital.