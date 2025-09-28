Los salmantinos 'pedalean' contra los malos olores y la inacción política recorriendo las calles de Salamanca y Villamayor hasta el molino de La Moral

Marcha en bicicleta para protestar contra los malos olores desprendidos de la fábrica de grasas de Gudino

La Plataforma Cuidamos Villamayor conmemoró este sábado su primer aniversario con una multitudinaria marcha ciclista reivindicativa y festiva. Bajo el lema “Pedalea por un aire y ríos limpios. Salamanca sin olores”, la iniciativa movilizó a cientos de salmantinos que recorrieron las calles de Salamanca y Villamayor para exigir soluciones ante la persistencia de los malos olores que, según denuncian, emanan de la actividad industrial en la zona, de la fábrica de grasas de Gudino, perteneciente a la empresa Servcor Logistics

La marcha, organizada junto a la asociación Amigos de la Bici, dio comienzo a las 10:30 horas en la calle Fonseca de Salamanca y atravesó puntos neurálgicos de la ciudad, como Paseo Carmelitas, Gran Vía y la avenida de Mirat. Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia Huerta Otea y la carretera de Ledesma para enlazar con el carril bici hasta Villamayor.

El recorrido finalizó en el molino de la Moral con un acto de protesta y celebración. Tras el esfuerzo, los asistentes compartieron un aperitivo, y miembros de la Plataforma tomaron la palabra para leer un manifiesto y exponer las iniciativas desarrolladas en su primer año de vida, haciendo un balance de la "lucha por la salud y la calidad de vida de los salmantinos".

Durante el acto, los portavoces criticaron duramente la "pasividad" y la "falta de respuesta" de las administraciones, señalando que la empresa Servcor Logistics continúa afectada por la ley de cauces y que, pese a la instalación de un termodestructor de última generación, los malos olores siguen sin mitigarse, evidenciando que el sistema "no funciona".

Los organizadores denunciaron que los políticos "siguen haciendo oídos sordos" a un problema que afecta a la salud de los vecinos y que podría agravarse con los proyectos de nuevas plantas de biogás, biometano e hidrógeno planteados en la zona.

La Plataforma subrayó que esta marcha no fue un acto aislado, sino la continuidad de un trabajo sostenido de exigencia. Como siguientes pasos, anunciaron que continuarán con la denuncia pública, irán a protestar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Doñinos y asistirán a una manifestación el próximo 5 de octubre en Madrid para elevar su reivindicación a nivel nacional.