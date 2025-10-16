Samuel Rivas, invitado de lujo al Ayuntamiento de Santa Marta

Samuel Rivas es una de las realidades del pádel salmantino. El joven jugador charro se proclamó campeón del mundo de su edad en parejas y también en equipo.

Este jueves, las puertas del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se han abierto para el joven y exitoso deportista charro. Junto a él estuvieron tanto el alcalde David Mingo como el concejal de Deportes, Jorge Valiente, y obsequiaron a Samuel Rivas con una placa conmemorativa.

En estos momentos, Samu Rivas está en el puesto 273 del ranking FIB. El charro, nacido el 16 de noviembre de 2008, juega con su compañero Trujillo Chang.