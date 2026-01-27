San Blas llega a Santa Marta con verbenas, un campamento del tercio español y cultura

“Un programa amplio, con más actividades y en el que cada vez participa más gente para unas fiestas con mucho arraigo en el municipio”. Así ha resumido el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, las próximas fiestas de la localidad en San Blas. Unas celebraciones que este año se extienden desde el 30 de enero al 7 de febrero y que incluyen dos verbenas, varios tardeos, una recreación de un campamento de los tercios, cuentacuentos, actividades para los mayores y para los niños.

El pregonero de este año será Luis Mateos, trabajador durante más de treinta años en el Ayuntamiento de la localidad. “Una persona muy querida y vinculada desde siempre a Santa Marta”, ha asegurado el alcalde. El pregón tendrá lugar el 1 de febrero a partir de las 13.00 horas y justo después, el Ayuntamiento homenajeará a los trabajadores municipales jubilados.

Otra de las actividades destacadas es la presentación del mural “Haz que cuente”, un homenaje a las personas afectadas por el cáncer y a la Asociación Española contra el Cáncer creado por Rober Bece.

Las verbenas tendrán lugar los días 6 y 7 de febrero. Este año serán las orquestas “Voodoo” y “La Búsqueda” quienes amenicen las noches santamartinas desde la Plaza Tierno Galván, donde se ha instalado una gran carpa con capacidad para 1.500 personas. A esto se suman tres tardeos. La seguridad es una de las cuestiones más importantes durante las fiestas, ha asegurado el regidor, con el fin de que sean “unas fiestas tranquilas, seguras y sin incidentes”. Ante eso, el edil de festejos, Norberto Flores, ha asegurado que se ampliarán los efectivos durante esos días, sobre todo por las noches, que estarán coordinados.

Una de las novedades de este año es la instalación de una recreación de un campamento del tercio español del siglo XVI. El lugar elegido por la Asociación Cultural Tercios de Salamanca que organizan el evento será la Isla del Soto y estará abierto a partir de las 12.00 del sábado 7 de febrero.

Las actividades religiosas tendrán lugar el día 3 en honor del patrón y el día 5, con la fiesta de las águedas, un colectivo que es “muy especial” en Santa Marta ya que “participan mucho en la vida del pueblo”, ha afirmado Mingo.

Por su parte, el concejal de mayores y juventud, Juan Carlos Bueno, ha destacado las actividades culturales, con dos presentaciones de libros y teatro, así como un día destinado a los mayores y dos jornadas de hinchables para los más pequeños.