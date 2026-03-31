Sanciones a los propietarios de parcelas que no estén limpias en Aldeatejada

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha instado a los propietarios de solares y parcelas en la localidad a proceder a su limpieza y acondicionamiento antes del próximo 1 de mayo. Esta medida se enmarca dentro de las actuaciones preventivas anuales del consistorio para garantizar la seguridad y la higiene en el casco urbano y sus alrededores, así como para evitar incendios.

Según especifica el bando emitdo por el Ayuntamiento, la limpieza realizada debe garantizar un estado de conservación permanente, manteniendo los terrenos totalmente libres de maleza o vegetación espontánea lo que reducirá el riesgo de incendios y se mejorará la estética del municipio además de la salubridad de las calles.

La orden municipal también hace referencia a los propietarios de viviendas que cuenten con setos o cierres vegetales en sus parcelas. En estos casos, se exige que la poda se mantenga durante todo el año para evitar que la vegetación invada la vía pública o interfiera con el alumbrado. El consistorio recalca la importancia de que estos elementos no obstaculicen el paso de los ciudadanos ni generen riesgos innecesarios para los viandantes.

Finalmente, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha advertido que, si una vez cumplida la fecha límite del 1 de mayo los terrenos no se encuentran en las condiciones exigidas, la administración podrá intervenir de oficio. Esto implica que el consistorio podrá ordenar la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza e imponer las multas y sanciones económicas previstas en la normativa vigente a los propietarios que hayan incumplido la orden.