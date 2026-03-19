Santa Marta acerca la tecnología digital a los mayores

Santa Marta de Tormes ha anunciado el inicio de los cursos presenciales gratuitos en competencias digitales dirigidos a personas mayores de 60 años, una propuesta que ofrece el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios. A través de estos cursos, enmarcados en el programa YoConecto, será posible aprender a utilizar aplicaciones de ocio e inteligencia artificial o a utilizar la tecnología para el bienestar y la salud. El objetivo de este programa es que todas las personas puedan desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo digital y aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar su vida y sus oportunidades.

“Nuestro objetivo es que toda la ciudadanía pueda tener acceso a las herramientas más modernas que indudablemente mejoran la vida de las personas y que no siempre están al alcance de todos como, por ejemplo, el colectivo de mayores. El mundo digital es, en la mayoría de los casos, un mundo nuevo y de difícil manejo para ellos”, explicó el concejal de Nuevas Tecnologías, Norberto Flores. Los cursos se llevarán a cabo desde el mes de abril hasta el mes de junio en el Edificio Sociocultural en horario de 10:00 a 13:00 horas y los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página web https://yoconecto.org/ o llamando al teléfono 674 72 76 23.

La iniciativa contempla un total de cinco cursos: “Iniciación al mundo digital”, (del 6 al 14 de abril); “Apps útiles para la gestión de trámites online”, (del 20 al 28 de abril); “Inteligencia Artificial y ocio: apps para disfrutar”, (del 4 al 12 de mayo); “Creatividad con Inteligencia Artificial: herramientas y apps”, (del 18 al 26 de mayo) y “Tu banca digital: compras seguras en línea” (del 1 al 9 de junio).

Todos los cursos tienen un componente práctico, donde los participantes “aprenden haciendo”. Los contenidos se basan en situaciones reales, priorizando el uso seguro y eficiente de herramientas digitales que respondan a los desafíos actuales. Además, siempre se garantiza la adaptación al perfil de los participantes, tanto en lo relativo a los contenidos como a las dinámicas prácticas.

En ese sentido, y como explicó la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, “es muy importante adaptar este tipo de contenidos a cada colectivo, ya que no podemos olvidar que nuestros mayores han vivido buena parte de su vida en un mundo totalmente analógico, ajeno a las nuevas tecnologías. Sin embargo, en la actualidad, les toca lidiar a diario con estas herramientas imprescindibles para cualquier trámite o situación cotidiana”.

Al finalizar los cursos, los participantes recibirán un certificado que acredita los conocimientos y competencias adquiridas por los alumnos