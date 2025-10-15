Santa Marta acoge a 600 mayores que participarán en el Día Provincial del Mayor

Santa Marta de Tormes acoge este sábado 18 de octubre el Día Provincial del Mayor. Una cita que se ha convertido en un “auténtico reclamo para un colectivo que cada vez es más activo gracias al gran despliegue de actividades encaminadas a mejorar su bienestar social y su calidad de vida”, como afirmó Mari Cruz Gacho, concejala de Mayores.

En esta nueva edición, el Ayuntamiento de Santa Marta ha aumentado el número de plazas para llegar a más participantes. Así, hay cerca de 600 inscritos que llegarán al municipio gracias a cinco rutas de autobuses que recogerán a los mayores en sus localidades. En concreto, se desplazarán hasta Santa Marta mayores de Castellanos de Villiquera, Pitiegua, Espino de la Orbada, Parada de Rubiales, Aldearrubia, Cabezabellosa, Monterrubio de la Armuña, Gomecello, Aldeanueva de Figueroa, Aldearrodrigo, Santiz, Torresmenudas, Rollán, Santiago de la Puebla, Cantaracillo, Carbajosa de la Sagrada, Villamayor de la Armuña, Machacón, Francos y Castellanos de Moriscos

“Es una jornada muy enfocada en los mayores siguiendo la línea de trabajo de otros años ya que el aumento de la participación con respecto a otras ediciones nos hace entender que hemos dado en el clavo con las actividades, que no dejan de ser un gancho para que personas de toda Salamanca tengan una excusa para conocerse y compartir un día de fiesta”, remarcó Gacho.

El Día Provincial del Mayor se prolongará, como en todas las ediciones, desde las 10:30 hasta las 19:00 horas y comenzará con la recepción de los participantes con un café de bienvenida. A continuación, la Corporación municipal y otras autoridades presidirán la recepción oficial de las asociaciones y mayores que acudan a Santa Marta a formar parte de esta jornada. Tendrá lugar en el frontón cerrado.

Desde las 12:00 y hasta las 14:00 horas se pondrá a disposición de los mayores una amplia programación de actividades deportivas y de ocio, como sesiones de pilates y de gimnasia dirigidas por monitores, así como tapeo y tiempo libre para disfrutar al máximo de Santa Marta. Tras la mañana repleta de actividades, los mayores volverán al frontón cerrado para disfrutar de la tradicional comida popular, el bingo y la verbena, aderezados con sangría y pastas