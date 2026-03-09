Santa Marta acoge la matanza tradicional el próximo 22 de marzo de 2026

La Isla del Soto acogerá el próximo 22 de marzo la tradicional fiesta de la matanza organizada por el ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. En esta tercera edición, el Consistorio implicará de nuevo a la Asociación de Empresarios y Comerciantes ‘Quédate’ del municipio, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado. El concejal de Turismo y Comercio, Juan Carlos Bueno, recuerda que “al igual que la fiesta tradicional de la matanza, el comercio local, tradicional y de proximidad de Santa Marta, es una figura que debemos apoyar y cuidar entre todos y darle visibilidad porque es el motor económico del municipio”. Además, ha agradecido a las Águedas su colaboración en esta celebración.

El edil confía, después de la respuesta que ha tenido el evento tradicional en los dos años anteriores, que esta tercera edición sea un éxito, “porque, además, la hemos organizado a finales de marzo, coincidiendo con el comienzo de la primavera, cuando el clima ya es más favorable que en pleno invierno”. Asimismo, recuerda que “la matanza será, sin duda, un reclamo para que vengan a visitarnos y a disfrutar de la jornada del domingo en un magnífico entorno natural como es nuestra Isla del Soto”.

Los preparativos de la matanza comenzarán a las 10,30 horas con la llegada del marrano, y posteriormente se ofrecerá una degustación gratuita de aguardiente, vino dulce y perrunillas a todos los asistentes. A las 11,15 horas está previsto el nombramiento de los matanceros de honor. Por otra parte, la fiesta tradicional de la matanza contará con el maestro de ceremonias José Fernando y el tamborilero Marcos García Pacheco.

Una vez concluidas las labores del chamuscado y despiece del cerdo se procederá a un sorteo de las piezas del porcino (jamones, paletas, lomos y solomillos, entre otras) entre los asistentes que hayan adquirido el tique para la degustación prevista a última hora de la mañana.

Con el objetivo de que sea una jornada familiar, el Ayuntamiento de Santa Marta también ha programado actividades para los más pequeños. En concreto, está previsto la elaboración de chorizos con la picada de la carne del cerdo en torno a las 13,30 horas.

A las 14,30 horas tendrá lugar una degustación con productos típicos como chichas, patatas meneas, bebida y pan. Para la comida es necesario retirar un tique con anterioridad. Puede adquirirse desde hoy lunes, 9 de marzo, en distintos establecimientos y comercios del municipio.