Santa Marta acondiciona y renueva el equipamiento de diferentes instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes está inmerso en los trabajos de acondicionamiento y renovación del equipamiento en diferentes instalaciones deportivas de la localidad. En concreto, se centran en el frontón cerrado, en el Campo Alfonso San Casto, en el Colegio Miguel Hernández en el frontón cerrado y en distintas pistas ubicadas en espacios exteriores.

“Siempre estamos pendientes de las necesidades que nos trasladan los monitores y usuarios de estos espacios para que estén siempre en condiciones óptimas para la práctica deportiva. Fundamentalmente el deterioro de las superficies y de los equipamientos se debe al uso continuado, algo que refleja que Santa Marta es un pueblo realmente comprometido con el deporte”, remarcó Jorge Valiente, concejal de Deportes.

El Ayuntamiento de Santa Marta ha reparado las grietas de la pista de atletismo del Colegio Miguel Hernández realizando una imprimación sobre el pavimento con caucho rojo. Además, se han habilitado nuevas redes en las porterías de fútbol sala de pistas exteriores distribuidas por distintos puntos de Santa Marta.

Otra de las actuaciones será la puesta a punto del césped del Campo Alfonso San Casto con la limpieza, peinado y recebado para mejorar su aspecto y las condiciones de juego. Por otro lado, el Ayuntamiento también arreglará las grietas de las pistas del frontón cerrado, uniendo y sellando las roturas del pavimento.

Además, el Ayuntamiento también acondicionará la pista de baloncesto que se encuentra en la calle Soto de la urbanización Valdelagua.

Por último, y dentro también del proyecto de acondicionamiento de las instalaciones deportivas, se sustituirán los aros de las canastas exteriores ubicadas en Valdelagua, Las Nieves y carretera de Naharros y se instalarán redes de juego antivandálicas metálicas y con 12 ganchos en la pista de 3x3 de las Villas de Valdelagua, en La Fontana y en Las Nieves.

El Ayuntamiento de Santa Marta ha invertido algo más de 2.600 euros en la renovación del equipamiento y la adecuación de las instalaciones deportivas con más signos de deterioro.