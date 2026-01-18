Santa Marta adjudica por 148.000 euros la renovación de aceras en el barrio del Carmen y otras tres zonas del municipio

El Ayuntamiento de Santa Marta ha adjudicado las obras con las que se repondrán las aceras deterioradas en el barrio del Carmen, el Paseo Tierno Galván y las calles Juan XXIII y Unicef. El objetivo es mejorar el tránsito peatonal en estas vías del municipio.

Este proyecto supone una inversión total de 148.309 euros, que se sufragarán con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León.

En el barrio del Carmen, se procederá a reponer las aceras en la calle Virgen del Carmen y en la margen derecha de la calle San José, donde también se ampliarán para ajustarse a la normativa. Además, en ambas vías se repondrán también los pasos de peatones en la intersección con la calle Doña Eloya y las marcas de aparcamiento en la calle San José; en esta última ubicación, está previsto también habilitar un nuevo paso de peatones a la altura de la puerta trasera de la iglesia.

Por otro lado, en el paseo Tierno Galván se renovará parte del pavimento adoquinado de la margen izquierda, colocando un bordillo de hormigón prefabricado, además de delimitar los alcorques con un encintado de hormigón.

En la calle Juan XXIII se repondrá el tramo de bordillo que se encuentra junto a los contenedores y se repondrá también parte de la señalización vertical. También está prevista la instalación de nuevo acerado en el tramo ubicado frente a la calle San Juan de la Cruz

Por último, en la calle Unicef se demolerá el acerado existente para reponerlo y rematarlo con terrazo de imitación a piedra natural.

“En los últimos años hemos hecho diversas actuaciones en estas calles como la reposición del firme, la ordenación de los contenedores y las zonas de aparcamiento y nuevas conexiones de los suministros. Ahora acometemos la reposición del acerado deteriorado por el paso del tiempo para dejar estas vías de Santa Marta rehabilitadas”, explica el alcalde Santa Marta, David Mingo.