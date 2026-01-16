Santa Marta adjudica la pavimentación de varias calles en Átika

El Ayuntamiento de Santa Marta ha adjudicado las obras de pavimentación de los tramos más deteriorados de tres de las calles más transitadas de Átyka, un proyecto que dará comienzo de forma inminente y que supone una inversión total de 50.305 euros. En concreto, se actuará en la calle Corinto, en el camino de Calvarrasa y en dos tramos de la avenida del Pireo, las vías más deterioradas de la urbanización.

La obra se sufragará con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León y consiste en la demolición del firme y las rampas de garaje en los tramos afectados para posteriormente preparar la superficie y hormigonar. Además, también se repondrá la señalización y los reductores de velocidad, así como todos los registros nivelados.

Como explicó el alcalde de Santa Marta, David Mingo, “estamos hablando de tres calles con tramos en mal estado debido al paso del tiempo, con una superficie irregular debido a los parches de las sucesivas reparaciones y zonas hundidas por el paso continuado de vehículos”.

Con esta actuación el Ayuntamiento de Santa Marta zanja los problemas de inseguridad en la circulación y frena el proceso de deterioro de estas tres calles de Átyka, uno de los núcleos urbanos de Santa Marta de Tormes.