Santa Marta amplía las plazas para el Día Provincial del Mayor

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha anunciado la ampliación de plazas para la celebración del Día Provincial del Mayor, un evento que se ha consolidado en la localidad y que tendrá lugar el próximo 18 de octubre.

Debido al éxito de ediciones anteriores, el Consistorio ha decidido aumentar el aforo para que un mayor número de mayores de la provincia de Salamanca puedan participar. El objetivo, según la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, es permitir la interacción entre personas de diferentes pueblos en una jornada llena de actividades diseñadas a su medida. "Es posible que ampliemos el radio de 50 kilómetros de Santa Marta para que puedan participar más pueblos", explicó Gacho.

La jornada se desarrollará a lo largo del día y comenzará con una recepción y un café de bienvenida, seguido de un acto oficial con la Corporación municipal. A lo largo del mañana y la tarde, los asistentes disfrutarán de una programación aún por concretar, que incluirá una comida y, como es habitual, una sesión de bingo y baile con sangría y pastas.

La concejala ha querido agradecer la colaboración de la Diputación y de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Salamanca, sin cuya ayuda, "no nos hubiéramos convertido en un referente para los mayores de la provincia". Gacho concluyó que la gran participación de cada año es una muestra del éxito de la iniciativa y de la apuesta del equipo de Gobierno por el colectivo de mayores.