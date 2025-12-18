Santa Marta aprueba un presupuesto por 13 millones de euros con los impuestos municipales congelados

La Corporación municipal de Santa Marta de Tormes ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2026 por un total 13.073.299,69 de euros, lo que supone un incremento del 6,1% con respecto al presupuesto del año pasado.

Las cuentas municipales vuelven a sustentarse sobre cuatro pilares fundamentales que son las personas; la formación y el empleo; la cultura, el turismo, el deporte y el comercio y las inversiones. Cuatro pilares que, como ha resaltado el alcalde Santa Marta “garantizan el crecimiento, la modernización y la calidad de vida de los vecinos”.

El incremento del presupuesto no es consecuencia de aumentar la carga fiscal a los vecinos, sino de la subida de los ingresos del ICIO y el aumento de las subvenciones en materia de empleo e inversiones. Hay que recordar que los impuestos y las tasas municipales llevan 13 años congeladas.

En lo referente a las personas, el Ayuntamiento de Santa Marta mantiene su línea de trabajo en las políticas sociales que atienden las necesidades de los colectivos y familias del municipio, dedicando en torno a 1.000.000 euros a esta área. En ese sentido, las ayudas y las bonificaciones para ayudar a las personas más vulnerables siguen ocupando un lugar prioritario en el presupuesto, con bonificaciones para acceder al servicio de guardería de la Escuela de Música y Danza piscina municipal, así como las ayudas a la natalidad, para la adquisición de material escolar, ayudas de libros o las de emergencia social.

También hay que destacar los servicios municipales de psicología y logopedia, la Oficina Municipal del Información al Consumidor (OMIC) así como la amplia oferta de actividades que, a lo largo del año, el Ayuntamiento pone a disposición de todos los colectivos: niños, jóvenes y mayores cuentan así con una programación continuada que amplía las posibilidades de ocio y cultura dentro de Santa Marta.

La formación y el empleo es el segundo pilar de los presupuestos de Santa Marta, un área que se ha convertido en “una sólida apuesta de este equipo de Gobierno durante los últimos años”. Gracias a diferentes programas y subvenciones se invertirán 1,5 millones de euros en ampliar las posibilidades laborales de los santamartinos.

En este sentido, y a través de los 6 cursos FOD que se realizarán y los Programas Mixtos de Formación y Empleo, se formará y dará trabajo a más de 50 personas. Además, y gracias a subvenciones como Empleacyl, Quintel, Elex, Elpex, Zonas Rurales Deprimidas o el Plan de Apoyo Municipal, se contratará en Santa Marta a aproximadamente 42 personas.

No hay que olvidar tampoco el futuro Centro de Emprendimiento, las bonificaciones y exenciones que contempla Santa Marta para los negocios que se establezcan o que operen ya en el municipio, ni las campañas y estrategias de consumo que se ponen en marcha a lo largo del año para favorecer las compras locales y favorecer así la economía del municipio.

Un área, la formación y el empleo, en la que se han dado grandes pasos en los últimos años para la contratación de desempleados de Santa Marta que “tienen una oportunidad vital para encontrar un empleo y una forma de sustento para las familias, que en ocasiones va a acompañada de una interesante formación sin tener que salir del municipio”.

La cultura, el turismo, el deporte y el comercio, constituyen el tercer pilar de los presupuestos de Santa Marta e incluyen múltiples acciones e inversiones con un papel potenciador de la economía local que David Mingo ha querido destacar durante el pleno: “para algunos estas áreas no suponen más que gastos, no así para este equipo de Gobierno que cree firmemente que es una inversión ya que estamos generando empleo real y duradero. Un ejemplo revelador son nuestras fiestas, en las que hemos invertido en torno a 300.000 euros, pero han tenido un retorno económico cercano a los 3,5 millones de euros”.

En este tercer pilar de los presupuestos se invertirá un total de 1,3 millones de euros, poniendo especial atención a dar continuidad al proyecto de arte y cultura con la subvención destinada al proyecto ‘Joyas del Motor’ (250.000 euros), el Centro de Interpretación del Río (75.000 euros), la ampliación de Espacio Casillas (30.000 euros), o mejoras en edificios e instalaciones municipales (30.000 euros).

El deporte es otra de las prioridades para el equipo de Gobierno, un área a la que se destinarán 336.1675 euros del presupuesto y que, entre otras cosas permitirá la renovación del césped artificial del estadio San Casto (250.000 €), el parque de Calistenia de la zona de Paseo Valdelagua (47.000 €). 1,1 millones para la construcción del nuevo edificio polideportivo multiusos

Por último, el cuarto pilar de los presupuestos son las inversiones, que contemplan diferentes actuaciones para mejorar las infraestructuras y servicios a disposición de los vecinos y que ascienden a 2 millones. Destaca las pavimentaciones de varias calles por importe de 438.900 euros, la renovación de las aceras de carretera de Naharros y Plaza de la Iglesia (250.700 €), la pavimentación de la rotonda de la Base Aérea de Matacán (48.300 €), la renovación del acerado de Cañamares (18.200 €), la renovación de la red de abastecimiento de Villas de Valdelagua (143.700 €) o la sustitución de luminarias en diferentes puntos del municipio (30.000 €).

A todas estas partidas hay que añadir inversiones que no aparecen reflejadas en el presupuesto por diferentes motivos, pero que se sufragarán con fondos propios o ayudas de otras administraciones y que repercutirán de manera directa en el bienestar de los vecinos de Santa Marta.

El Centro de Salud (900.000 euros), el Centro de Emprendimiento, 1,7 millones de euros para la construcción de la primera fase y 1,5 millones que el Ayuntamiento ha recibido del proyecto Territorio Líder, el centro polideportivo (900.000 euros), la conexión a la red de agua de Salamanca (1,3 millones de euros), construcción de viviendas (4,5 millones de euros). Además, hay que añadir 1.000.000 € de las pavimentaciones y cambio de redes de abastecimiento que se realizará en la urbanización de La Fontana y 50.000 euros la pavimentación de Átika, el acerado del barrio del Carmen (200.000 €) y el acerado de la zona del colegio Miguel Hernández (60.000). También se ejecutarán las pavimentaciones de Aldebarán (519.400) y Villas de Valdegua (186.100 €), la sustitución del acerado de la calle Hermanos Grim (15.600) o el parque deportivo de Paseo Valdelagua por 55.900 euros. Es decir, en total se ejecutarán en 2026 inversiones fuera del presupuesto por valor de 13 millones en un momento de inversión sin precedentes en Santa Marta

David Mingo ha querido destacar durante el pleno que “el presupuesto que hoy es sin duda el mejor presupuesto que podemos tener que tiene el valor añadido de que los impuestos y las tasas municipales llevan congelados desde hace 13 años aplicando la receta del trabajo y la gestión para que año a año logremos mejorar el municipio sin tocar el bolsillo de los vecinos y logrando llegar y hacer la vida más cómodo a los diferentes sectores de la población”.