Santa Marta asfaltará calles y renovará tuberías y luminarias tras la aprobación en el pleno

Santa Marta de Tormes acometerá próximamente el asfaltado de distintas calles en la urbanización La Fontana, donde también se renovarán tuberías y luminarias, además de comprar un local para uso turístico aprovechando la aprobación de una modificación de crédito de 1,3 de millones de euros en el pleno celebrado este viernes 28 de noviembre. En el caso del local, que estará ubicado en la calle Antonio Machado, se invertirán 127 mil euros del presupuesto.

Por un lado, se han presupuestado 654.938 euros para el asfaltado de distintas calles que se encuentran entre los tramos I, II y III de la avenida Edimburgo, la avenida Fontana, la avenida de La Serna, y el paseo Parque Fluvial. También se asfaltarán las calles Florencia, Nápoles, Siena, Bolonia, Génova, La Haya, Amsterdam, Salzburgo, Baden Baden, Coímbra, Cascais, Sintra, Estoril y Átyka (en este último caso se trata de una obra que ya está adjudicada y que comenzará próximamente).

Por otro lado, también se renovarán las tuberías de los tramos I, II y III de la avenida Edimburgo, la avenida La Fontana y la avenida de La Serna con un presupuesto de 477.688 euros. A mayores, se renovarán las luminarias en las zonas habitadas de la urbanización.

En este aspecto, durante el pleno, el alcalde, David Mingo destalló que “la renovación de las luminarias ha sido una demanda generalizada y recurrente de los vecinos” ya que esta urbanización fue la primera en la que se incorporó la tecnología LED, y de eso ya han pasado unos años.