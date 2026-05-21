Santa Marta calienta motores para la XII Carrera Solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

En la foto el alcalde, David Mingo, y el concejal de Deportes, Jorge Valiente, con patrocinadores y el presidente de la AECC Salamanca, Ángel Losada

El próximo domingo 31 de mayo, el entorno natural de la Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, será el escenario de la XII Carrera Solidaria, un evento que aúna el deporte, la vida saludable y el compromiso social. En esta duodécima edición, la prueba destinará toda su recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer, una causa que ya ha movilizado a un gran número de ciudadanos, alcanzando la cifra de 265 inscritos hasta el momento.

Quienes deseen sumarse a esta marea solidaria todavía están a tiempo de hacerlo, ya que el plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo lunes 25 de mayo. El proceso debe realizarse de forma online a través del enlace oficial habilitado por el Ayuntamiento.

Los participantes podrán recoger su dorsal el mismo día de la prueba en la Isla del Soto, desde las 9:00 horas y hasta media hora antes del inicio de su respectiva carrera. Será en ese momento cuando cada persona podrá realizar su donativo voluntario, que se destinará íntegramente a la entidad benéfica.

La organización ha diseñado un programa inclusivo adaptado a todas las edades y niveles físicos, dividiéndose en siete categorías individuales y la Marcha Solidaria Familiar. En cuanto a los recorridos, la carrera absoluta contempla una distancia de 5.400 metros, mientras que los participantes de las categorías cadete e infantil, así como los de la marcha familiar, deberán completar 1.800 metros.

Por su parte, los alevines afrontarán un circuito de 800 metros, y los benjamines, prebenjamines y andarines realizarán un trazado de 500 metros. Cabe destacar que para participar en la Marcha Solidaria Familiar no será necesario realizar una inscripción previa si ya se ha formalizado el registro en alguna de las categorías individuales.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha hecho un llamamiento público animando a todo el mundo a sumarse a una iniciativa que cada año congrega a unos 300 corredores. El edil ha expresado su deseo de superar esta cifra en la presente edición, recordando que este evento va más allá de lo estrictamente deportivo, ya que representa una muestra de apoyo y solidaridad hacia las personas afectadas por una enfermedad como el cáncer.