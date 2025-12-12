Santa Marta cierra el centenario de Carmen Martín Gaite con una fiesta de cumpleaños intergeneracional

La Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes ha sido este viernes el escenario de una original “fiesta de cumpleaños” con la que se pone el broche final a la programación dedicada al centenario del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. La celebración ha reunido a alumnos de 2º de Primaria del colegio que lleva su nombre, a la asociación Martín Gaite de Lumbrales y al colectivo de mayores del municipio, en un encuentro intergeneracional que ha unido lectura, emoción y recuerdo.

Este acto forma parte del amplio calendario que, a lo largo de 2025, han impulsado el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación General de la Universidad de Salamanca para mantener viva la obra y el legado de la autora. Aunque el programa oficial toca ahora a su fin, se ha animado a clubes de lectura, bibliotecas, librerías y lectores de toda la provincia a continuar promoviendo sus títulos durante todo el año, con el objetivo de convertirla en la autora más leída de 2025.

En Santa Marta, escolares y mayores han participado en talleres creativos, representaciones teatrales, exposiciones, juegos temáticos, visionados de documentales como La reina de las nieves o concursos de collage, además de tertulias y sesiones de fotografía.

En la fiesta celebrada este viernes han participado las concejalas Juani Rubio y Soraya Sánchez, la catedrática Esther del Brío, coordinadora del blog ‘Gaite’, y el director de la Fundación General de la USAL, Óscar González. Durante el encuentro, los alumnos y profesores del Colegio Carmen Martín Gaite han leído fragmentos de Caperucita en Manhattan, mientras que las integrantes de la asociación han escogido poemas de la autora, que habría cumplido cien años el pasado 8 de diciembre.

El acto ha concluido con un simbólico “cumpleaños feliz” en homenaje a la escritora, acompañado de tres tartas de chucherías para los más pequeños y tortilla para los adultos, en un ambiente festivo que puso el cierre perfecto a un año dedicado por completo a recordar y reivindicar la figura de Carmen Martín Gaite.