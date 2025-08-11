Santa Marta completa la climatización de la Escuela Infantil

El Ayuntamiento de Santa Marta ha completado el proyecto de climatización de la Escuela Municipal Infantil con la instalación de cinco unidades de climatización en aquellas aulas que todavía carecían de ellas. Por otra parte, el Consistorio también ha renovado las paredes de diferentes salas y de la entrada de las instalaciones.

En primer lugar, se ha procedido a la reparación de humedades con la aplicación posterior de pintura plástica en aquellas paredes más deterioradas. Además, se han reparado los rodapiés en mal estado y se han colocado coloridos vinilos decorativos con motivos infantiles en distintas zonas de la escuela.

Por último, se han instalado las cinco bombas de calor y frío necesarias para completar el proyecto de climatización que comenzó el año pasado con la renovación de las viejas calderas y la instalación de los dos primeros equipos en aquellas aulas con mayor acumulación de calor.

“Con esta obra damos respuesta a las demandas de las familias y mejoramos sustancialmente la comodidad y bienestar de los niños y del equipo docente. Ha sido un proyecto que hemos tenido que acometer por fases y a través de distintas subvenciones, en esta ocasión, gracias a una dotación económica de la Junta de Castilla y León”, explicó Marta Labrador, concejal de Obras.

En concreto, los nuevos equipos y la renovación de las paredes de la Escuela Municipal Infantil, ha supuesto una inversión total de 23.027 euros.