Santa Marta consolida su red comunitaria contra la soledad con la USAL

El Aula Unamuno acogió este martes un encuentro intergeneracional entre alumnado de la Universidad de Salamanca y personas mayores del municipio de Santa Marta de Tormes, en elmarco del proyecto “Conectando generaciones: red comunitaria contra la soledad en Santa Marta”.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, busca prevenir la soledad no deseada mediante la creación de vínculos sociales entre generaciones y el fortalecimiento de una red comunitaria de apoyo.

En la jornada participaron estudiantes de tercer curso del Grado en Criminología y usuarios de los programas municipales de envejecimiento activo. A través de dinámicas participativas —como juegos de recuerdos con objetos e imágenes, trivial cultural, adivinanzas y la lectura de cartas intergeneracionales— se fomentó el diálogo, el intercambio de experiencias y el reconocimiento mutuo.

Uno de los objetivos clave del proyecto es detectar situaciones de aislamiento social y promover respuestas desde el propio entorno comunitario, reforzando así la cohesión social del municipio.

Este es el segundo año de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Marta y la Universidad de Salamanca, tras una primera edición centrada en el edadismo que tuvo una gran participación y resultados positivos.