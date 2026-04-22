Santa Marta consolida su red comunitaria contra la soledad con la USAL
El Aula Unamuno ha acogido este martes actividades para fortalecer los vínculos entre generaciones
El Aula Unamuno acogió este martes un encuentro intergeneracional entre alumnado de la Universidad de Salamanca y personas mayores del municipio de Santa Marta de Tormes, en elmarco del proyecto “Conectando generaciones: red comunitaria contra la soledad en Santa Marta”.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, busca prevenir la soledad no deseada mediante la creación de vínculos sociales entre generaciones y el fortalecimiento de una red comunitaria de apoyo.
En la jornada participaron estudiantes de tercer curso del Grado en Criminología y usuarios de los programas municipales de envejecimiento activo. A través de dinámicas participativas —como juegos de recuerdos con objetos e imágenes, trivial cultural, adivinanzas y la lectura de cartas intergeneracionales— se fomentó el diálogo, el intercambio de experiencias y el reconocimiento mutuo.
Uno de los objetivos clave del proyecto es detectar situaciones de aislamiento social y promover respuestas desde el propio entorno comunitario, reforzando así la cohesión social del municipio.
Este es el segundo año de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Marta y la Universidad de Salamanca, tras una primera edición centrada en el edadismo que tuvo una gran participación y resultados positivos.
También te puede interesar
Lo último