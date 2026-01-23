Santa Marta convertirá la Isla del Soto en un espacio astronómico para la observación de estrellas y el eclipse solar de agosto

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha regresado por segundo año consecutivo a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para presentar tres propuestas turísticas marcadas por el ocio, la ciencia, el arte y las experiencias al aire libre. "Están pensadas para complementar la visita a Salamanca y animar a los turistas a descubrir nuestro municipio", ha destacado el alcalde, David Mingo.

La primera, el 'Camino de los Puentes del Arte', es un recorrido de cinco kilómetros entre Salamanca y Santa Marta que sigue el transcurso del río Tormres y que se puede completar a pie o en bicicleta. Incluye pasarelas peatonales, áreas de observacion de aves y paneles informativos. La experiencia se completa con la Ruta del Arroyo Requesenes, de un kilómetro.

La segunda es el 'Camino del Arte Emboscado', que permite admirar esculturas integradas en el paisaje tormesiono, como la figura del pájaro carpintero y las veinte aves que conforman la obra 'Bandada'. "Cada parada es un invitacion a disfrute y a la concexión con el entorno natural", ha señalado el alcalde.

La tercera y última propuesta se enmarca en el Turismo Astronómico. Se trata de 'Caminos hacia el cielo', que convertirá a la Isla del Soto en el espacio ideal para contemplar el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto. "Es un entorno privilegiado donde la noche revela un firmamento repleto de constelaciones", ha añadido. Por ello, también acogerá cinco veladas para observar estrellas entre abril y octubre y una sexta en el mes de julio.

La nueva oferta turística de Santa Marta refleja su apuesta por un turismo que "combina arte, naturaleza y ciencia, que deja huella en quienes visitan el municipio". Para darla a conocer, el Ayuntamiento ha editado material que incluye información detallada de las propuestas.

David Mingo también ha sacado pecho por las experiencias gastronómicas que ofrece Santa Marta: "Tenemos una gastronomía de primera. Algunos establecimiento del municipios son referencia en la provincia. La visita puede ser así más agradable en el camino".