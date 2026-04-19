Santa Marta se convierte en la sede de una jornada autonómica de minibasket femenino

Santa Marta de Tormes ha acogido este domingo 19 de abril, desde las 10:15 horas, una jornada de minibasket femenino autonómico. En ella han participado diez equipos procedentes de diferentes puntos de Castilla y León, como Salamanca, Zamora, Palencia y Valladolid.

El pabellón Francisco Samaniego 'Fay' ha sido el escenario dal evento deportivo, que ha contado con un total de diez partidos, disputados a lo largo de la mañana y la tarde de este domingo en las dos pistas de minibasket de las que dispone el reciento; lo que ha permitido desarrollar simultáneamente varios encuentros. En su presentación previa, el concejal de Deportes Jorge Valiente destacó que esta infraestructura convierte al municipio en uno de los pocos capaces de albergar este tipo de jornadas deportivas.

Aunque lo que sin duda se ha llevado el protagonismo durante este domingo en ese pabellón es el espíritu deportivo entre las jóvenes atletas, que han podido disfrutar de una jornada de diversión, competitividad y trabajo en equipo.