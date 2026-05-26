Santa Marta da una oportunidad de empleo para 20 personas en turismo, jardinería y prevención de incendios

Veinte personas en situación de desempleo buscan una oportunidad laboral en Santa Marta de Tormes gracias a dos acciones formativas en dos sectores estratégicos para la provincia. Una de ellas es para “Eventos sostenibles y prevención de incendios” dos especialidades de Turismo y Jardinería. En cada una de ellas hay seis alumnos, en total 12, que se formarán en materias como en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y en actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y, en el caso de turismo, un certificado de creación y gestión de viajes combinados y eventos y un módulo formativo en estructura dinámica del medio ambiente.

La iniciativa tiene una duración de 9 meses y una inversión de 318.320 euros, de los que 257.803 euros aporta la Junta y el resto el Ayuntamiento.

Por otro lado, la segunda acción formativa que se desarrolla en el Ayuntamiento es la “Mejora de Espacios públicos y edificios municipales” en el que participan 8 alumnos durante 6 meses con dos certificados en operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización y en operaciones de hormigón. El programa tiene un coste de 138.561 euros, de los que 114.580 euros que aporta la Junta y el resto el Consistorio.

“Gracias a la Junta de Castilla León y gracias a la labor que el presidente Alfonso Fernández Mañueco está haciendo en la apuesta por estos programas, estas 20 personas van a tener la oportunidad de llevar, además de esa formación a su día a día y a sus oportunidades de vida el día de mañana, una remuneración hacia sus casas y eso es muy importante”, ha asegurado el alcalde David Mingo que ha destacado que al terminar tendrán “una acreditación suficiente para poder tener un empleo de futuro”.

Desde la Junta aseguran que el objetivo de los Programas Mixtos de Formación y Empleo, subvencionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), es mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo, a través de la cualificación y la adquisición de competencias profesionales enmarcadas en los certificados profesionales propios de cada acción formativa.

El programa se dirige a todos los desempleados, pero tendrán prioridad aquellos colectivos con mayores dificultades de empleabilidad como menores de 30 años - preferentemente sin cualificación-, mayores de 52, parados de larga duración -con especial atención a quienes han agotado prestaciones por desempleo - o personas en riesgo de exclusión social.

Son programas de éxito, con un alto porcentaje de inserción laboral tras su finalización; de ahí que la Junta de Castilla y León esté apostando de forma decidida por ellos, destinando la mayor cuantía económica de la historia para las acciones que se van a desarrollar en el 2026.