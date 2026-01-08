Santa Marta se despide de la Navidad con más de 250.000 visitas registradas y récord de asistencia

Santa Marta de Tormes ha batido récords de asistencia en Navidad, y es que según ha expresado el propio consistorio se ha llegado hasta las 250.000 visitas registradas dentro del programa de actividades del mes de diciembre y enero.

Según ha destacado el propio alcalde, David Mingo: “Cada año añadimos nuevos elementos decorativos y ampliamos las propuestas que ofrecemos a vecinos y visitantes, como el caso de la Isla de la Navidad, que ha sido la principal novedad y uno de los grandes atractivos que ha animado a miles de personas a visitarnos”.

La plaza de España ha vuelto a ser el centro neurálgico de la ciudad con la Villa Navideña como especial protagonista y una carpa adyacente que ha copado la programación navideña del municipio. Además, en el propio Ayuntamiento se ha podido visitar el nacimiento “Circus Adventus” que ha reunido más de 27.000 visitas.

Como destacaba el propio alcalde, con más de 200.000 visitas la ‘Isla de la Navidad’ se ha convertido en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad salmantina, convirtiéndose en un reclamo turístico para los visitantes de Santa Marta. Por otro lado, el horario ampliado de visitas a la “Isla del Soto encantada” ha reunido 6.800 visitas.

La Nochevieja celebrada el 29 de diciembre en el edificio sociocultural reunió a 300 mayores jugando un espectacular bingo, destacando otra celebración similar, pero para los más pequeños y en la carpa que reunió a 500 personas en la Nochevieja Infantil y a más de 1.000 en “Nochevieja de la Juventud y la Eterna Juventud”.

Otra de las novedades de la Navidad de Santa Marta de Tormes ha sido el horario especial y ampliado con posibilidad de visitas guiadas al espacio “Isla del Soto encantada”, que ha registrado un total de 6.800 visitas.

La cabalgata de Reyes Magos, a pesar de la cercanía de la de la capital del Tormes, consiguió reunir a casi 10.000 personas, con personas llegadas de diferentes puntos de España. Por último, Mingo también ha expuesto que “el número de visitas que hemos registrado este año avalan la Navidad de Santa Marta como un referente en la provincia. A pesar de contar con unos recursos limitados, hemos trabajado para poder ofrecer las mejores propuestas para toda la familia y creo que hemos superado el reto. Estamos más que satisfechos porque además somos conscientes de que no todas las visitas se han podido contabilizar, ya que la decoración navideña se ha instalado en diferentes ubicaciones del municipio con un flujo de personas constante que es imposible registrar”.