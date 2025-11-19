Santa Marta encara este jueves su XX Jornadas Lúdicas-Micológicas

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se prepara para celebrar una edición especial de sus tradicionales jornadas micológicas. El jueves 20 de noviembre, el municipio acogerá la XX Jornadas Lúdicas-Micológicas, un evento que cumple dos décadas acercando el fascinante mundo de las setas y los hongos al público aficionado y experto.

Las jornadas se desarrollarán en la Escuela Municipal de Hostelería y contarán con un programa intensivo de actividades que combinan la ciencia, la exposición y, por supuesto, la gastronomía.

El programa oficial comenzará a las 17:00 horas con la conferencia del experto Antonio Martín Manresa, titulada "Setas, una ciencia asombrosa". Esta charla servirá para adentrar a los asistentes en los aspectos más curiosos y científicos del reino Fungi.

A las 18:00 horas se procederá a la inauguración de la exposición de setas. En ella, los asistentes podrán contemplar una variedad de ejemplares recién recogidos del campo, una oportunidad única para conocer de cerca las especies de la zona.

El broche de oro de la jornada llegará a las 18:30 horas con el momento más esperado: la degustación de setas y maridaje con vinos espumosos. La degustación será elaborada y servida por los propios alumnos de la Escuela Municipal de Hostelería, quienes pondrán en práctica sus habilidades culinarias para ofrecer una experiencia gastronómica de alta calidad a todos los participantes.