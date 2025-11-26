Santa Marta enciende la magia con su quinta "Villa Navideña"

Santa Marta de Tormes ha presentado la quinta edición de su ya consolidada "Villa Navideña", un proyecto que se extenderá del 5 de diciembre al 5 de enero y que busca ser el principal foco de atracción para el municipio durante las fiestas. El alcalde, David Mingo, acompañado por el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, destacó que esta propuesta única fusiona cultura, tradición y artesanía, con el objetivo primordial de dinamizar la economía local y "hacer felices e ilusionar a las familias, especialmente a los más pequeños". Mingo anunció que este año "hemos ido más allá" incorporando importantes novedades para hacer la villa más atractiva, manteniendo el lema “Vive la magia de la Navidad en Santa Marta”.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de la Isla del Soto al recorrido festivo, bajo el evocador nombre de ‘La Isla de la Navidad’. Una zona de este espacio natural, la más próxima a la pasarela de la Plaza de la Iglesia, contará con una iluminación navideña especial que, según el alcalde, será respetuosa con la naturaleza y se integrará perfectamente al abrigo del río Tormes. Esta área ofrecerá un paseo "lleno de magia y de estrellas". Además, se ampliará la decoración artesanal a diez puntos del municipio, incluyendo zonas nuevas como la calle Virgen del Carmen, la Plaza de los Abuelos y Abuelas y la Avenida de Madrid. El objetivo de esta expansión es motivar al visitante a recorrer distintas zonas, facilitando así las visitas a los establecimientos hosteleros y el comercio local, en lugar de concentrarse únicamente en la Plaza de España.

Presentación programación de Navidad en Santa Marta de Tormes

Para atraer a un mayor número de visitantes, el Ayuntamiento ha lanzado una ambiciosa campaña en redes sociales, dirigida específicamente a Madrid y a las provincias cercanas de Castilla y León, como Segovia, Valladolid, Ávila y Zamora. El alcalde David Mingo justificó la elección de Madrid por el significativo porcentaje de turistas madrileños que visitan la capital salmantina durante el puente de diciembre, representando el 20% de los turistas nacionales. Esta campaña digital, que comienza mañana jueves 27 de noviembre y que cuenta con cinco vallas publicitarias en Salamanca, busca dar visibilidad a la villa ante un público potencial de más de 3,6 millones de personas. El plan también contempla la promoción del evento por parte de distintos personajes públicos vinculados al deporte, la cultura y el arte que cuentan con miles de seguidores en redes sociales.

Por su parte, el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, detalló una programación navideña "especialmente familiar" que se desarrollará en la carpa instalada junto al Ayuntamiento y que se estructura en los bloques ‘La Navidad de los Niños’, ‘Cultura en Navidad’ y el Mercado Navideño. El pistoletazo de salida será el viernes 5 de diciembre, con el encendido de la iluminación de la ‘Isla de la Navidad’ a las 18:45h, seguido de un recital de villancicos a cargo de la Escuela Municipal de Música y Danza a las 19:30h en la carpa. El calendario festivo, que se extiende hasta el 5 de enero, incluye un ‘Concierto de Navidad’, sesiones de circo y teatro, pasacalles, cuentacuentos, la visita de Papá Noel y el Hada de Navidad, la ‘Papanoelada’ y la Nochevieja Infantil.

Presentación programación de Navidad en Santa Marta de Tormes

Finalmente, el Mercado Navideño se celebrará los días 19, 20 y 21 de diciembre en la carpa, en colaboración con la Asociación de Empresarios ‘Quédate en Santa Marta’. Este evento ofrecerá actividades y sorpresas para los visitantes, con la posibilidad de obtener premios con las compras realizadas. El broche de oro de toda la programación lo pondrá la tradicional Cabalgata de Reyes por las calles del municipio el día 5 de enero. Adicionalmente, se podrá visitar el ya tradicional y creativo Nacimiento en el interior del Ayuntamiento, así como un belén adicional en un local situado en la esquina de la calle Antonio Machado con la Avenida de Madrid.