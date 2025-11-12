Santa Marta entrega los premios del certamen “Un collage con Martín Gaite”

Los concejales de Educación y Turismo y Comercio, Juani Rubio y Juan Carlos Bueno, respectivamente han recibido en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a los niños que han participado en el concurso ‘Un Collage con Martín Gaite’.

Con esta iniciativa el Consistorio y los centros educativos del municipio se han sumado a las celebraciones por el centenario del nacimiento de la escritora salmantina con la creación de diferentes obras utilizando la técnica del collage de carácter artístico y plástico y que se basa en pegar y combinar diferentes elementos. Además, se ha reconocido la labor del CEIP Carmen Martín Gaite con un obsequio a su directora, Marta Sánchez.

El jurado ha valorado la composición visual, la creatividad y originalidad, la relación con el tema, el uso de materiales y el esfuerzo.

Los vencedores de 1 y 2 de Primaria han sido Mateo Ramos, Iris Martín y Lidia Hernández. En la categoría para Tercero y Cuarto de Primaria se han impuesto Enma Vaquero, Ander Ruano y Eder Curto. En la categoría de 5 y 6 los premiados han sido Lola Domínguez, Virginia Miranda y Daniela Domínguez.

El Ayuntamiento ha querido agradecer el trabajo realizado por todos los participantes entregando un diploma personal acreditando su participación.